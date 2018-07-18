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18 июля 2018
11:04:21

Тольятти присоединится к общероссийской акции протеста против пенсионной реформы

Митинг пройдет 26 июля, в 6 часов вечера, в парке Центрального района. Организатором акции выступает руководитель фракции КПРФ в Думе Тольятти Максим Гусейнов. 13 июля депутаты Самарской областной Думы поддержали инициативу правительства России о повышении пенсионного возраста. Сделано это было на закрытом заседании парламента, без представителей общественности и прессы.

«За» проголосовали все присутствующие депутаты от «Единой России», в том числе тольяттинцы Екатерина Кузьмичева, Алексей Степанов и Андрей Першин. Народные избранники отчитались, что перед принятием решения они проводили встречи с жителями региона и не нашли ни одного недовольного предстоящими изменениями пенсионного возраста.

Иначе, как циничной ложью, эти заявления назвать нельзя. Согласно проведенным опросам, против повышения пенсионного возраста выступают 9 из 10 тольяттинцев, это люди самого разного возраста и разных и профессий. Организаторы акции хотят, чтобы власть своими глазами увидела всех, кто против грабительской пенсионной реформы. Они приглашают присоединиться к митингу всех неравнодушных.




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