Деятельность торгового центра "Рубин" в Центральном районе Тольятти приостановлена по решению суда.

Один из старейших универмагов города попал под санкции после проверки пожарной безопасности. Здесь отсутствуют системы оповещения и автоматического пожаротушения. В настоящее время помещения «Рубина» опечатаны. Деятельность центром может быть возобновлена после устранения нарушений.