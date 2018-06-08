Деятельность торгового центра "Рубин" в Центральном районе Тольятти приостановлена по решению суда.
Один из старейших универмагов города попал под санкции после проверки пожарной безопасности. Здесь отсутствуют системы оповещения и автоматического пожаротушения. В настоящее время помещения «Рубина» опечатаны. Деятельность центром может быть возобновлена после устранения нарушений.
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