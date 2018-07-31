Он отмечается в России с 1 августа 2013 года. Завтра в полдень 12:00 в сквере опорного вуза у мемориала мировым войнам соберутся участники боевых действий в Афганистане и на Кавказе – ветераны Вооружённых Сил Российской Федерации, жители города, преподаватели и студенты.

Мемориал был установлен к 100-летию начала Первой мировой и 75-летию начала Второй мировой войны в 2014 году. Он включает легендарное артиллерийское орудие – 122-миллиметровую гаубицу образца 1910/30 годов и установленную возле неё двухтонную глыбу яшмы с гранитной плитой с памятной надписью. Гаубица передана университету Парковым комплексом истории техники им. К. Г. Сахарова.

– В Первой мировой войне получили ранения около 50 миллионов человек, погибло от одного до трёх миллионов, – рассказывает директор гуманитарно-педагогического института ТГУ Юрий Лившиц. – Я считаю своим долгом почтить память погибших, сказать слова благодарности защитникам России. Горжусь тем, что являюсь организатором такого события. Это наша история, и эта дата – 1 августа – важна для каждого жителя страны, для каждого жителя города. Вовлекая студентов и приобщая их к таким мероприятиям, мы учим их не забывать историю своей страны и почитать память героев.

Фото: ТГУ