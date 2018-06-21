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21 июня 2018
08:23:22

Территорию Ставропольского лесничества обработали от вредителей

Об этом сообщили в региональном минлесхозе. Обработка хвойных насаждений проводилась химическим препаратом «Клонрин, КЭ» на площади около 700  га. Во время санитарных  мероприятий посещение лесных массивов для граждан временно ограничивалось.

Для контроля  над ходом проведения работ были задействованы силы и средства лесничеств и министерства лесного хозяйства Самарской области. В настоящее время специалисты готовятся к учетам эффективности работ, которые будут проводиться до 25 июня.

В 2017 году на территории губернии от насекомых-вредителей было обработано более 7 тысяч гектаров лесных насаждений.




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