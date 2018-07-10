Здесь ТОР презентует собственные возможности для ведения бизнеса. Во время работы этого масштабного экспозиционного мероприятия пройдут встречи и переговоры с компаниями- потенциальными инвесторами. ИННОПРОМ-2018 открылся накануне.

Предполагается, что до 12 июля в выставке примут участие более 50 тысяч посетителей из 95 стран мира, будет представлено свыше 600 индустриальных компаний-экспонентов. Мероприятие проводится с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а также национальных приоритетов экономического развития.