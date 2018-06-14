слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
14 июня 2018
07:49:04

Телебашни в 11 городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, зажглись символикой мундиаля

Художественный проект олицетворяет 11 игроков сборной России по футболу. Башни обеспечат качественную трансляцию матчей Кубка мира.

Церемония запуска художественной подсветки состоялась в Останкино. Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков.

Романченко отметил, что строительство инфраструктуры цифрового наземного эфирного вещания практически завершено, «а это значит, что все зрители нашей страны впервые смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком». Глава Минкомсвязи в свою очередь отметил, что возможность смотреть этот праздник футбола в цифре — подарок гражданам России.

Источник ТАСС




Последние новости Тольятти

14 июня
12:50
Тольяттинская прокуратура обеспокоена участившимися случаями падения детей из окон

Таких случаев стало больше в последние 2 месяца

14 июня
12:37
Полмиллиона рублей алиментов задолжала жительница Самарской области своему сыну

Суд назначил ей 60 часов обязательных работ

14 июня
12:24
В тольяттинском госуниверситете развивают проект электрокара на солнечной энергии «Green Line»

Работой занимаются студенты разных институтов

14 июня
11:49
Повышение тарифов в системе «Платон» в этом году не планируется

Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт

14 июня
11:41
Гостей мундиаля из Курумоча будут возить вазовские «Весты»

Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит»

14 июня
11:38
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору

14 июня
11:26
Долги тольяттинских управляющих компаний заплатят их бывшие руководители

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+