Художественный проект олицетворяет 11 игроков сборной России по футболу. Башни обеспечат качественную трансляцию матчей Кубка мира.

Церемония запуска художественной подсветки состоялась в Останкино. Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков.

Романченко отметил, что строительство инфраструктуры цифрового наземного эфирного вещания практически завершено, «а это значит, что все зрители нашей страны впервые смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком». Глава Минкомсвязи в свою очередь отметил, что возможность смотреть этот праздник футбола в цифре — подарок гражданам России.