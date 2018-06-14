Художественный проект олицетворяет 11 игроков сборной России по футболу. Башни обеспечат качественную трансляцию матчей Кубка мира.
Церемония запуска художественной подсветки состоялась в Останкино. Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков.
Романченко отметил, что строительство инфраструктуры цифрового наземного эфирного вещания практически завершено, «а это значит, что все зрители нашей страны впервые смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком». Глава Минкомсвязи в свою очередь отметил, что возможность смотреть этот праздник футбола в цифре — подарок гражданам России.
Источник ТАСС
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