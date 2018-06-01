Наши артисты покажут спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого в сценической версии Ярославы Пулинович.
XVI Фестиваля театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности Театра Наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За годы своего существования этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты России.
С 2010 года, по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова, Фестиваль стал ежегодным. В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов.
Провинциальная сцена всегда подпитывала Москву и Санкт-Петербург творческими ресурсами и художественными идеями. Сегодня российский региональный театр – важнейший пласт культуры, в котором сочетаются смелая режиссура, сложная драматургия и блестящие актерские работы.
Первым адресом Фестиваля была Москва. В 2004 году V Фестиваль переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013-м Фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума «Театры России – Северному Кавказу». Фестиваль 2014 и 2015 годов прошел в подмосковных городах Коломна – Зарайск и Дубна. В 2016-м XIV Фестиваль театров малых городов России прошел в городе Вольск Саратовской области. А в 2017 году XV Фестиваль театров малых городов России прошел в городе Тобольск Тюменской области.
С 04 по 11 июня 2018 года в городе Новороссийске Краснодарского края пройдёт XVI Фестиваль театров малых городов России. На Фестивале соберутся 16 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата «карты» театральной России: театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской и Калининградской области, из Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края.
Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную, внеконкурсную программы. Его уникальность заключается в том, что творческим коллективам, участвующим в конкурсе, предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях.
Помимо конкурсной программы у Фестиваля театров малых городов России есть еще обширная профессионально-образовательная программа, в ходе которой состоятся встречи с деятелями российской культуры, опытные педагоги проведут для участников семинары, мастер-классы и тренинги. Специально для участников Фестиваля составлена обширная экскурсионная программа. А также – специальная программа по кино.
Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.
В этом году жюри возглавит народный артист России Игорь Скляр.
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