слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
01 июня 2018
07:52:40

Театр «Колесо» представит Самарскую область на фестивале театра Наций

Наши артисты покажут спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого в сценической версии Ярославы Пулинович.

XVI Фестиваля театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности Театра Наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За годы своего существования этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты России.

С 2010 года, по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова, Фестиваль стал ежегодным. В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов.

Провинциальная сцена всегда подпитывала Москву и Санкт-Петербург творческими ресурсами и художественными идеями. Сегодня российский региональный театр – важнейший пласт культуры, в котором сочетаются смелая режиссура, сложная драматургия и блестящие актерские работы.

Первым адресом Фестиваля была Москва. В 2004 году V Фестиваль переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013-м Фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума «Театры России – Северному Кавказу». Фестиваль 2014 и 2015 годов прошел в подмосковных городах Коломна – Зарайск и Дубна. В 2016-м XIV Фестиваль театров малых городов России прошел в городе Вольск Саратовской области. А в 2017 году XV Фестиваль театров малых городов России прошел в городе Тобольск Тюменской области.

С 04 по 11 июня 2018 года в городе Новороссийске Краснодарского края пройдёт XVI Фестиваль театров малых городов России. На Фестивале соберутся 16 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата «карты» театральной России: театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской и Калининградской области, из Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края.

Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную, внеконкурсную программы. Его уникальность заключается в том, что творческим коллективам, участвующим в конкурсе, предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях.

Помимо конкурсной программы у Фестиваля театров малых городов России есть еще обширная профессионально-образовательная программа, в ходе которой состоятся встречи с деятелями российской культуры, опытные педагоги проведут для участников семинары, мастер-классы и тренинги. Специально для участников Фестиваля составлена обширная экскурсионная программа. А также – специальная программа по кино.

 Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. 

 В этом году жюри возглавит народный артист России Игорь Скляр.




Последние новости Тольятти

01 июня
8:37
Спасателям Тольятти за вечер пришлось два раза выезжать на ДТП

Об этом рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев (фото)

01 июня
8:26
Весна в Тольятти завершилась осенью

Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской России

01 июня
8:18
Российские власти намерены с сегодняшнего дня понизить акцизы на топливо

Тонна бензина дешевле на три тысячи рублей, тонна дизельного топлива — на две тысячи

01 июня
7:43
В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

Парламент страны принял соответствующий закон

01 июня
7:39
В Тольятти хотят записать видеообращение к президенту Владимиру Путину

Его тема - строительство дороги на месте прогулочной аллеи в Комсомольском районе.

01 июня
7:33
В Тольятти завершился плановый капитальный ремонт сетей по ул. Мурысева, 71

Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель

01 июня
7:29
18-килограммового сазана поймал рыбак из Самарской области

Это случилось в Сорокином пруду неподалеку от села Тростянка Пестравского района (фото)


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+