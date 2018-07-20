18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 июля 2018
12:51:15

«Т Плюс» упрощает процесс подключения к системе теплоснабжения

Для удобства будущих клиентов Самарского филиала  в компании создан портал подключений к системе теплоснабжения http://teplo.tplusgroup.ru/. Зарегистрировавшись в личном кабинете на этом ресурсе, клиенты могут сформировать и подать заявку на подключение к системе теплоснабжения в зоне ответственности Холдинга. Использование передовых ИТ-технологий максимально ускорит и упростит этот процесс для заявителя.

В личном кабинете клиент сможет не только создать новую заявку на подключение, но и наблюдать за статусом исполнения уже созданных заявок. Обратная связь осуществляется уведомлением на электронную почту заявителей. Итогом рассмотрения заявки на подключение становится заключение договора о подключении, после чего реализуются все необходимые для этого мероприятия.

При этом заявки на подключение можно по-прежнему подавать почтой (в том числе электронной) в адрес регионального филиала компании и лично в ответственную службу регионального филиала.

В целом в 2017 году новыми клиентами «Т Плюс Самара» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске стали 95 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 60 Гкал/час. В частности, крупнейшим объектом, подключенным к системе централизованного теплоснабжения в зоне ответственности компании в 2017 году, стал ледовый дворец Роснефть Арена в Новокуйбышевске.




Последние новости Тольятти

20 июля
12:53
Глава Самарской области сегодня в Калининграде

Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»

20 июля
11:50
С 28 июля в парке Центрального района стартует социокультурный проект «Яркие выходные Тольятти»

 Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие

20 июля
11:21
В окрестностях Тольятти проходит рейдовое мероприятие ГИБДД «Прозрачное стекло»

Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами

20 июля
10:12
На Куйбышевской железной дороге стартовал проект «Открытка из путешествия»

Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.

20 июля
10:10
Сотрудники двух тольяттинских автозаводов отправляются в корпоративный отпуск

Сегодня последний рабочий день

20 июля
9:56
Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ

Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки

20 июля
9:49
В Тольятти этим летом благоустроили семь дворов

Об этом сообщили сегодня в городской администрации


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+