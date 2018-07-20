Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал подключений к системе теплоснабжения http://teplo.tplusgroup.ru/ . Зарегистрировавшись в личном кабинете на этом ресурсе, клиенты могут сформировать и подать заявку на подключение к системе теплоснабжения в зоне ответственности Холдинга. Использование передовых ИТ-технологий максимально ускорит и упростит этот процесс для заявителя.

В личном кабинете клиент сможет не только создать новую заявку на подключение, но и наблюдать за статусом исполнения уже созданных заявок. Обратная связь осуществляется уведомлением на электронную почту заявителей. Итогом рассмотрения заявки на подключение становится заключение договора о подключении, после чего реализуются все необходимые для этого мероприятия.

При этом заявки на подключение можно по-прежнему подавать почтой (в том числе электронной) в адрес регионального филиала компании и лично в ответственную службу регионального филиала.

В целом в 2017 году новыми клиентами «Т Плюс Самара» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске стали 95 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 60 Гкал/час. В частности, крупнейшим объектом, подключенным к системе централизованного теплоснабжения в зоне ответственности компании в 2017 году, стал ледовый дворец Роснефть Арена в Новокуйбышевске.