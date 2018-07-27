Замены проведут в кварталах №№ 27 и 72, они станут крупнейшими в рамках летней ремонтной кампании года: в общей сложности здесь обновят около 10 км теплосетевых коммуникаций.

На данный момент теплоэнергетики ведут ремонтные работы на семи объектах, которые располагаются на ул.Олимпийской, ул.Ленинградской, ул.Ново-Садовой, б-ре Ленина и ул.Советской. В частности, на ул.Ленинградской (в районе пересечения с ул.Мира) планируется обновить 170 метров I магистрали Тольяттинской ТЭЦ диаметром 720 мм.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Газэнергострой». На данный момент на этом объекте частично выполнены земляные работы, демонтировано свыше 30 метров железобетонных лотков. На время проведения работ по техническому перевооружению тепломагистрали приостановлено автомобильное движение по улице Ленинградской в районе дома №79 по ул. Мира.

Потребовалось временная приостановка автомобильного движения и на другом объекте летней ремонтной кампании Самарского филиала «Т Плюс» - по ул.Олимпийской в районе дома №10. Здесь работники подрядной организации ООО «СПЕЦ» приступили к замене 136 метров теплотрасс диаметром 200 мм.

Руководство ТУТС в г.Тольятти ставит перед подрядными организациями задачу завершить все ремонтные работы на данных объектах до конца августа.

Этим летом в Тольятти плановые ремонтные работы пройдут на 17 объектах. В целом теплоэнергетики «Т Плюс» планируют обновить около 23 км теплосетевых коммуникаций в Тольятти, что более чем в 2 раза выше объемов ремонтных работ 2017 года.