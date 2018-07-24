И даже захватит немного августа. Как говорят синоптики, над Поволжьем сейчас формируется высокий антициклон. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится.

В дневные часы температура воздуха начнет быстро нарастать и достигнет отметки в +30. Ночные показатели подрастут до 20-градусной отметки.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 24 ИЮЛЯ С 13 ДО 14 ЧАСОВ