18+
И даже захватит немного августа. Как говорят синоптики, над Поволжьем сейчас формируется высокий антициклон. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится.
В дневные часы температура воздуха начнет быстро нарастать и достигнет отметки в +30. Ночные показатели подрастут до 20-градусной отметки.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 24 ИЮЛЯ С 13 ДО 14 ЧАСОВ
Итальянский», он расположен в Центральном районе
Встреча будет посвящена вопросам качества услуг ЖКХ
На предприятии синтетического каучука реализован инвестиционный проект...
Статья – «Причинение смерти по неосторожности»
КПРФ организует в городе митинг протеста
Мужчина продавал спиртные напитки без лицензии
Она состоится 29 июля в Автозаводском районе