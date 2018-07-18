На всей территории губернии пройдут различные мероприятия, призванные проинформировать граждан о деятельности службы и предоставить им возможность проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств».

В течение всей акции работники Управления ФССП будут проводить встречи с жителями на территории организаций, торговых центров и других площадок. Также пройдут совместные рейды с инспекторами ГИБДД.