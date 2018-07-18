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На всей территории губернии пройдут различные мероприятия, призванные проинформировать граждан о деятельности службы и предоставить им возможность проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств».
В течение всей акции работники Управления ФССП будут проводить встречи с жителями на территории организаций, торговых центров и других площадок. Также пройдут совместные рейды с инспекторами ГИБДД.
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