Как сообщил глава Тольятти Сергей Анташев, в июле должен определиться подрядчик, который вывезет с территории будущего сквера бетонолом. А уже в августе на освобожденной строительной площадке возобновятся работы по благоустройству.



Напомним, строительство сквера вдоль парка Победы в Автозаводском районе началось еще в прошлом году. Здесь были демонтированы старые сооружения, проводились работы по прокладке инженерных сетей, подготовлены основания под пруд, фонтан и парковочные площадки.

Однако потом работы забуксовали. Проволочки были вызваны отсутствием средств на вывоз бетонолома, который образовался после демонтажа старых конструкций. Как выяснилось, эти работы не были предусмотрены в смете проекта, а отходов скопилось свыше 14 тысяч кубометров.



В настоящий момент, по словам главы города, вопрос с финансированием решен.