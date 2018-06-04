Как сообщил глава Тольятти Сергей Анташев, в июле должен определиться подрядчик, который вывезет с территории будущего сквера бетонолом. А уже в августе на освобожденной строительной площадке возобновятся работы по благоустройству.
Напомним, строительство сквера вдоль парка Победы в Автозаводском районе началось еще в прошлом году. Здесь были демонтированы старые сооружения, проводились работы по прокладке инженерных сетей, подготовлены основания под пруд, фонтан и парковочные площадки.
Однако потом работы забуксовали. Проволочки были вызваны отсутствием средств на вывоз бетонолома, который образовался после демонтажа старых конструкций. Как выяснилось, эти работы не были предусмотрены в смете проекта, а отходов скопилось свыше 14 тысяч кубометров.
В настоящий момент, по словам главы города, вопрос с финансированием решен.
За первые 4 месяца 2018 года он увеличился на 42%
Во всех дилерских центрах машины появятся 7 июня
Эта мера предпринята в ожидании сборной Швейцарии по футболу
Такие меры приняты в рамках подготовки к началу чемпионата мира по футболу
ДТП произошло накануне вечером в жилой зоне дома № 15 по ул. Свердлова
Эти испытания выбрали для себя порядка 225 тысяч человек по всей стране
Они будут приподняты над проезжей частью на десять сантиметров