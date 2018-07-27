Желающих увидеть с трибун встречу первого тура стартующего завтра чемпионата страны по футболу очень много – в кассы стадиона «Металлург» выстроились очереди. Игра пройдет на поле «Самара Арены» 31 июля, начало в 20-00.

Стоимость билетов от 400 рублей. С полным порядком цен можно ознакомиться в таблице ниже. Приобрести билеты можно в кассах на стадионе "Металлург", в удаленных кассах, а также в разделе "электронные билеты " на клубном сайте.

В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам:

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

В кассах "Самара Арены" билеты продаваться не будут.

Как отметили в пресс-службе «Крыльев» в день матча для болельщиков будет организован транспорт к стадиону – автобусы и трамваи.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 27 ИЮЛЯ С 17 ДО 18 ЧАСОВ