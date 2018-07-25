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В список были включены наставники, которые показали максимальные результаты в период с 3 июля 2017 по 15 июля нынешнего года. Голосование начнется 10 августа, а церемония награждения состоится 24 сентября в Лондоне.
Представитель России вошел в число номинантов на получение премии в первый раз. В 2017 году лучшим тренером года FIFA назвала Зинедина Зидана, который вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша
По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей
Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии.
Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля
Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны