слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
07 июня 2018
11:57:56

Стало известно, когда в Самаре состоятся концерты российских и зарубежных звезд

В период проведения чемпионата мира они будут организованы на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков ФИФА. Вход на все концерты свободный, уточнили в администрацыы областного центра.

На открытии фестиваля 14 июня выступит рок-группа ДДТ. Начало в 21:00.

В другие дни (время выступлений уточняется):

17 июня - выступление Горана Бреговича

21 июня - швейцарская рок-группа Gottard

22 июня - концерт солистов московского Большого Театра

25 июня - рок-группа "Чайф" (начало в 20:00)

28 июня - электронщик Paul Oakenfold

3 июля - российская инди-группа Therr Maitz, основанная музыкантом Антоном Беляевым

7 июля - рэпер L'One

15 июля - группа "Дискотека Авария" и самарская блюзовая команда DʼBlack Blues Orchestra под руководством бизнесмена Владимира Аветисяна

Практически каждый день на площади будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах. Развлекательные мероприятия, в основном, будут начинаться уже с 14:00-16:00.




Последние новости Тольятти

07 июня
12:51
Сборная России занимает самую низкую строчку рейтинга среди команд-участниц ЧМ-2018

В обновленном списке Международной федерации футбола она опустилась с 66-го места на 70-е

07 июня
12:49
На АВТОВАЗ приняли уже 150 молодых инженеров

Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову

07 июня
11:45
Губернатор Самарской области провел встречу с Президентом АВТОВАЗа

Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис обсудили рабочие планы автогиганта...

07 июня
11:33
В Самарской области злостные неплательщики за тепло и горячую воду столкнутся с новой ограничительной мерой

Компания «Т Плюс» уже в июне начнет применять запрет на действия с недвижимостью

07 июня
11:21
Городская организация «Тольятти-ОСВОД» готовится к купальному сезону

Спасатели провели учения на воде...

07 июня
10:46
Курумоч готовится к усиленной нагрузке в дни чемпионата мира по футболу

Международный аэропорт обслужит 300 дополнительных рейсов во время мундиаля

07 июня
10:29
Штрафы за нарушение ПДД отдадут регионам на ремонт дорог

С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+