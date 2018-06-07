В период проведения чемпионата мира они будут организованы на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков ФИФА. Вход на все концерты свободный, уточнили в администрацыы областного центра.

На открытии фестиваля 14 июня выступит рок-группа ДДТ. Начало в 21:00.

В другие дни (время выступлений уточняется):

17 июня - выступление Горана Бреговича

21 июня - швейцарская рок-группа Gottard

22 июня - концерт солистов московского Большого Театра

25 июня - рок-группа "Чайф" (начало в 20:00)

28 июня - электронщик Paul Oakenfold

3 июля - российская инди-группа Therr Maitz, основанная музыкантом Антоном Беляевым

7 июля - рэпер L'One

15 июля - группа "Дискотека Авария" и самарская блюзовая команда DʼBlack Blues Orchestra под руководством бизнесмена Владимира Аветисяна

Практически каждый день на площади будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах. Развлекательные мероприятия, в основном, будут начинаться уже с 14:00-16:00.