В период проведения чемпионата мира они будут организованы на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков ФИФА. Вход на все концерты свободный, уточнили в администрацыы областного центра.
На открытии фестиваля 14 июня выступит рок-группа ДДТ. Начало в 21:00.
В другие дни (время выступлений уточняется):
17 июня - выступление Горана Бреговича
21 июня - швейцарская рок-группа Gottard
22 июня - концерт солистов московского Большого Театра
25 июня - рок-группа "Чайф" (начало в 20:00)
28 июня - электронщик Paul Oakenfold
3 июля - российская инди-группа Therr Maitz, основанная музыкантом Антоном Беляевым
7 июля - рэпер L'One
15 июля - группа "Дискотека Авария" и самарская блюзовая команда DʼBlack Blues Orchestra под руководством бизнесмена Владимира Аветисяна
Практически каждый день на площади будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах. Развлекательные мероприятия, в основном, будут начинаться уже с 14:00-16:00.
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