А также для организации гастролей известных групп. Об этом сообщила зампред правительства Ольга Голодец. Она подчеркнула, что на базе стадионов откроют как футбольные секции и школы, так и секции по видам спорта, которые имеют развитие в том или ином регионе.

По словам Голодец, федеральная программа после чемпионата коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов "Лужники", "Спартак" и "Зенит" – в них уже распланированы программы на длительный срок.