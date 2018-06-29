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29 июня 2018
12:55:13

Стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу-2018, будут использовать для развития детского спорта

А также для организации гастролей известных групп. Об этом сообщила зампред правительства Ольга Голодец. Она подчеркнула, что на базе стадионов откроют как футбольные секции и школы, так и секции по видам спорта, которые имеют развитие в том или ином регионе.

По словам Голодец, федеральная программа после чемпионата коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов "Лужники", "Спартак" и "Зенит" – в них уже распланированы программы на длительный срок.




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