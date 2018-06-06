Уважаемые участники дорожного движения!

Для ликвидации заторовой ситуации на трассе М-5 на территории г.о.Тольятти временно, приблизительно на 2-3 часа, запрещён левый поворот с трассы М-5 на улицу Громовой, а также разворот в этом месте в обратном направлении.

Убедительно просим соблюдать требования и указания регулировщиков. 🚔 Въезд на территорию Комсомольского района возможен с Обводной дороги и Поволжского шоссе. ⚠️ Будьте взаимовежливы!