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25 июня 2018
08:47:54

Средний размер пенсии в 2019 году возрастет до 15 тысяч 400 рублей

Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин. Чиновник уточнил, что в следующем году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц или 12 тысяч в год. К концу нынешнего года средний размер пенсии достигнет величины в 14 414 рублей. Топилин также добавил, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем. Министр подчеркнул, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.

Сейчас в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о его повышении обсуждается давно, и это обусловлено выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров растет. На данный момент в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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