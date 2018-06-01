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01 июня 2018
08:37:11

Спасателям Тольятти за вечер пришлось два раза выезжать на ДТП

Как рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев, первая авария случилась на Ленинском проспекте накануне примерно в 21-00: легковушка врезалась в стоящий на обочине автобус ПАЗ.

В результате в автомобиле серьезно пострадала 37-летняя пассажирка. Доставать женщину из смятого салона пришлось с помощью гидравлического оборудования. «Скорая» отвезла в больницу пострадавшую, а также водителя, который, по предварительным данным, сел за руль, злоупотребив алкоголем.

А спустя всего 2 часа помощь спасателей потребовалась на бульваре 50 лет Октября. Здесь 20-летний парень не справился с управлением своего авто и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадавший также был госпитализирован.

Фото: Андрей Дербенев




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