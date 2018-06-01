Расслабиться не позволяет неутешительный прогноз синоптиков, которые говорят, что и погодные явления в виде шквалистого ветра с грозой могут в самое ближайшее время повториться. Сейчас муниципальные власти и коммунальные службы продолжают обследования повреждений и устраняют их.
По данным пресс-службы правительства, после шторма, который случился 30 мая, было нарушено электроснабжение в 25 населённых пунктах и газоснабжение – в трех, частично повреждены кровли домов и социально значимых объектов, повалено 82 дерева и 3 рекламных щита.
Погибших нет, пострадавшими стали 6 человек в Самара, по одному в Тольятти и Сызрани. Повреждено 29 автомобилей. Вице-губернатор Александр Нефёдов провел видеоконференцию с главами муниципалитетов и попросил сохранить повышенную готовность спасателей, аварийно-восстановительных бригад, а также электро- и газоснабжающих организаций.
Об этом рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев (фото)
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