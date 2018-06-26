Сумма кредита составит 5 млрд рублей на срок до трех лет. Как сообщили в пресс-службе Совкомбанка, согласно подписанному соглашению, деньги будут использованы на финансирование текущей деятельности.
«Предоставление финансирования — новый этап развития взаимовыгодного сотрудничества с одним из наших ключевых партнеров», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.
Источник: Banki.ru
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