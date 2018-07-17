Поощрения получили более 60 человек. В период проведения матчей в нашем регионе не было допущено каких-либо происшествий. «В этом и ваша заслуга – вы круглосуточно находились на посту, обеспечивая безопасность жителей и гостей области», - сказал вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин.

В дни мундиаля в обеспечении правопорядка на территории губернии были задействованы подразделения Росгвардии из Оренбургской, Саратовской, Иркутской областей и Республики Башкортостан.