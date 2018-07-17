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Поощрения получили более 60 человек. В период проведения матчей в нашем регионе не было допущено каких-либо происшествий. «В этом и ваша заслуга – вы круглосуточно находились на посту, обеспечивая безопасность жителей и гостей области», - сказал вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин.
В дни мундиаля в обеспечении правопорядка на территории губернии были задействованы подразделения Росгвардии из Оренбургской, Саратовской, Иркутской областей и Республики Башкортостан.
Об этом сегодня сообщили в ГИБДД
Он посвящен памяти последнего русского царя Николая II и его семьи
Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж проводят в Самаре
Переговоры с компанией по включению Тольятти в соответствующую программу местные власти вели с начала года
Нападающий питерского «Зенита» и сборной России занял 18 строчку
Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12.
Группы военных парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой