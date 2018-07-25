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25 июля 2018
10:54:25

Сотрудников АВТОВАЗа ждет внеочередная премия

По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей, (пропорционально отработанному времени), пишет "Лада-онлайн". Соответствующее постановление подписал президент компании после переговоров администрации завода и его профсоюзного комитета. Премия будет выплачена 24 августа.

Инициатива профкома была связана, в том числе, со сложной ситуацией на производстве, обусловленной жаркой погодой нынешнего лета. Помимо денежного вознаграждения, в профсоюзе предложили руководству предприятия взять условия труда рабочих под строгий личный контроль. Сейчас завод находится в корпоративном отпуске.




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