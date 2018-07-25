По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей, (пропорционально отработанному времени), пишет "Лада-онлайн". Соответствующее постановление подписал президент компании после переговоров администрации завода и его профсоюзного комитета. Премия будет выплачена 24 августа.

Инициатива профкома была связана, в том числе, со сложной ситуацией на производстве, обусловленной жаркой погодой нынешнего лета. Помимо денежного вознаграждения, в профсоюзе предложили руководству предприятия взять условия труда рабочих под строгий личный контроль. Сейчас завод находится в корпоративном отпуске.