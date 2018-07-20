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Сегодня последний рабочий день. В соответствии с производственным графиком основной коллектив АВТОВАЗа и «Джи Эм-АВТОВАЗа» уходит на каникулы, которые продлятся с 23 июля по 12 августа включительно.
Конвейеры будут остановлены, а на предприятиях останутся лишь специалисты, которые воспользуются паузой, чтобы провести профилактическое обслуживание оборудования. С 13 августа оба завода вернутся к работе в обычном режиме.
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»
Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал
Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие
Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами
Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки
Об этом сообщили сегодня в городской администрации