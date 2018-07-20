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20 июля 2018
10:10:27

Сотрудники двух тольяттинских автозаводов отправляются в корпоративный отпуск

Сегодня последний рабочий день. В соответствии с производственным графиком основной коллектив АВТОВАЗа и «Джи Эм-АВТОВАЗа» уходит на каникулы, которые продлятся с 23 июля по 12 августа включительно.

Конвейеры будут остановлены, а на предприятиях останутся лишь специалисты, которые воспользуются паузой, чтобы провести профилактическое обслуживание оборудования. С 13 августа оба завода вернутся к работе в обычном режиме.




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