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26 июля 2018
09:12:05

Следственный комитет создал мобильные группы для расследования тяжких преступлений

Об этом рассказал представитель ведомства, генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис. Так называемые «летучие группы» в любой момент смогут оперативно прибыть туда, где произошло какое-либо резонансное преступление, чтобы помочь следователям на местах в его скорейшем раскрытии.

В состав такой группы входят лучшие следователи и эксперты-криминалисты  - всего порядка 300 человек, профессионалов своего дела. «Летучие группы» работают посменно двадцать четыре часа в сутки. Как только к ним поступают сведения о каком-то преступлении, расследование которого требует криминалистического сопровождения главка, группа немедленно вылетает в любую точку страны.




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