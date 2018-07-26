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Об этом рассказал представитель ведомства, генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис. Так называемые «летучие группы» в любой момент смогут оперативно прибыть туда, где произошло какое-либо резонансное преступление, чтобы помочь следователям на местах в его скорейшем раскрытии.
В состав такой группы входят лучшие следователи и эксперты-криминалисты - всего порядка 300 человек, профессионалов своего дела. «Летучие группы» работают посменно двадцать четыре часа в сутки. Как только к ним поступают сведения о каком-то преступлении, расследование которого требует криминалистического сопровождения главка, группа немедленно вылетает в любую точку страны.
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