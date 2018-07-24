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24 июля 2018
07:05:51

Система «Инцидент-менеджмент» заработала в Тольятти

Об этом рассказали в администрации. Как уже сообщала наша радиостанция, эта автоматизированная система позволит отслеживать информационные поводы, возникающие социальных сетях, а также реакцию граждан на действия властей. Она выявит недовольство граждан и даст возможность оперативно отреагировать.

Система введена в действие по поручению администрации губернатора Самарской области с 20 июля. За минувшие выходные было зарегистрировано четыре публикации, которые будут отработаны в «Инциденте»: три из них связаны с вопросами благоустройства, а одна – с закрытием городского кладбища.

Контроль за сроками обработки и качеством ответом возложен на мобильную приемную губернатора и общественную приемную городской администрации. Отреагировать на негативную публикацию необходимо за 24 часа. она «Инцидент-менеджмент» отслеживает пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». К 2019 году ее распространят по всей стране.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 24 ИЮЛЯ С 8 ДО 9 ЧАСОВ

 

 




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