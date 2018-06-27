По периферии скандинавского антициклона в Поволжье сегодня проходит холодная фронтальная система, которая отметится натеканием дождевой облачности, кратковременным свежим северным ветром и небольшим спадом температуры. МЧС предупреждает, что в течение дня местами возможны дождь, гроза и усиление ветра до 15-22 м/с.

Глава региона Дмитрий Азаров в эти минуты проводит оперативное совещание с кабмином в режиме видеоконференции. Обсуждаются вопросы транспортной безопасности, проведение экологических мероприятий на водных объектах, готовность и эксплуатация пляжей, работа оперативных служб в связи со сложными метеоусловиями.