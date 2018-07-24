На предприятии синтетического каучука реализован инвестиционный проект по монтажу современной тепловой изоляции на энергетических трубопроводах протяженностью более 10 км. Реализация проекта позволит сократить потери тепла в атмосферу в процессе транспортировки пара на 45 тысяч Гкал в год. Аналогичным количеством энергии можно целый сезон отапливать 25 типовых трёхподъездных 9-этажек.

Современная теплоизоляция характеризуется пожарной безопасностью (материал не горит и не поддерживает этот процесс), низким коэффициентом теплопроводности, отсутствием токсичных испарений при воздействии высокой температуры или влажности, стойкостью ко многим химическим веществам.

«Помимо сокращения теплопотерь у проекта есть значительный экологический эффект, - говорит главный инженер «СИБУР Тольятти» Евгений Котырев. – Каждая сэкономленная гигакалория пара снижает потребление предприятием этого вида энергоресурса, соответственно снижается выработка пара на ТЭЦ, что приводит к уменьшению сжигания топлива для его выработки и выбросов, которые при этом образуются».

Фото: СИБУР Тольятти