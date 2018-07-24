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24 июля 2018
10:18:25

«СИБУР Тольятти» сэкономит городу тепловую энергию

На предприятии синтетического каучука реализован инвестиционный проект по монтажу современной тепловой изоляции на энергетических трубопроводах протяженностью более 10 км. Реализация проекта позволит сократить потери тепла в атмосферу в процессе транспортировки пара на 45 тысяч Гкал в год. Аналогичным количеством энергии можно целый сезон отапливать 25  типовых трёхподъездных 9-этажек.

Современная теплоизоляция характеризуется пожарной безопасностью (материал не горит и не поддерживает этот процесс), низким коэффициентом теплопроводности, отсутствием токсичных испарений при воздействии высокой температуры или влажности, стойкостью ко многим химическим веществам.

«Помимо сокращения теплопотерь у проекта есть значительный экологический эффект, - говорит главный инженер «СИБУР Тольятти» Евгений Котырев. – Каждая сэкономленная гигакалория пара снижает потребление предприятием этого вида энергоресурса, соответственно снижается выработка пара на ТЭЦ, что приводит к уменьшению сжигания топлива для его выработки и выбросов, которые при этом образуются».

Фото: СИБУР Тольятти




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