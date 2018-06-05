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05 июня 2018
09:25:43

«СИБУР Тольятти» помогает сделать чище Автоград и его окрестности

Предприятие синтетического каучука провело ряд мероприятий, направленных на благоустройство  территорий. С его участием ликвидированы три несанкционированные свалки на улице Ларина. На улице Карла Маркса посажена аллея лип. Очищен от мусора пляж Комсомольского района, примыкающий к территории водозаборов «СИБУР Тольятти». Также предприятие оказало помощь в уборке лесного массива вдоль Волжского шоссе, входящего в схему гостевых и туристических маршрутов Самары к ЧМ-2018.

«Мы заинтересованы в гармоничном развитии городской среды, в которой комфортно жить и работать, поэтому уделяем большое внимание вопросам сохранения окружающей среды, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Ирина Давыдова. – В ближайшее время планируем сдать более 10 тонн макулатуры в пользу посадки леса в рамках программы «Наш лес» фонда Тольятти».

Работники предприятия выступают в качестве волонтеров и самостоятельно реализуют проекты в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Проекты направлены, в том числе, на очистку от мусора территорий, помощь приютам животных и т.д.

В частности, в конце мая 77 активистов общественного движения «ВелоТольятти», предприятия «СИБУР Тольятти» и экологического проекта «Шигонский дилижанс» собрали более 150 мешков бытового мусора в поместье графов Орловых-Давыдовых, расположенного в селе Усолье. Мероприятие прошло при поддержке администрации Усолья.




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