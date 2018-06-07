С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды, сообщает «Газета.ru». Соответствующий законопроект Минтранса подписал президент России Владимир Путин.

Ранее доходы от штрафов шли в бюджеты субъектов федерации и тратились на различные цели, с дорогами не связанные (например, строительство поликлиник, детских садов). По данным Минтранса, ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 млрд рублей.

Нововведение должно на 9% увеличить поступления в региональные дорожные фонды.