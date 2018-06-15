Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи о новой пенсионной реформе правительства. Грустные строки певец опубликовал в Instagram. Вот небольшой фрагмент:
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Стихи певца быстро нашли открлик у его поклонников.
«"Денег нет,но вы держитесь!". Пенсионный возраст " за горами", , — пишет они, отмечая, что немногие доживут до пенсии.
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