Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи о новой пенсионной реформе правительства. Грустные строки певец опубликовал в Instagram. Вот небольшой фрагмент:

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Стихи певца быстро нашли открлик у его поклонников.

«"Денег нет,но вы держитесь!". Пенсионный возраст " за горами", , — пишет они, отмечая, что немногие доживут до пенсии.