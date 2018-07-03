Завтра, 4 июля, в 9.30 в Жигулевской центральной городской больнице (ул. Первомайская, 10) специалисты клинического кардиологического диспансера проведут прием взрослого населения. Консультативная бригада состоит из двух человек. Это врач-кардиолог Людмила Щербакова и врач-кардиохирург Ирина Шанина.

Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.

Самарский областной клинический кардиологический диспансер является крупнейшим в области специализированным медицинским учреждением и входит в тройку ведущих кардиоцентров России.

Его врачи ведут прием не только в стенах самого диспансера, но и на выезде. Это позволяет вовремя заметить сердечную патологию, а пациентам без долгих переездов побывать на приеме у ведущих специалистов.