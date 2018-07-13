Об этом в Instagram объявил Кит Харингтон — исполнитель роли Джона Сноу. К комментарию актер добавил рыдающий смайл и сопроводил его фотографией в образе бастарда на фоне горящей хижины.

Премьера последнего сезона культового сериала современности, который снимается по книге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня», ожидается в 2019 году.

Он включит в себя шесть эпизодов продолжительностью более часа и, по заявлениям актеров, станет самым кровавым.