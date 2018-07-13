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Об этом в Instagram объявил Кит Харингтон — исполнитель роли Джона Сноу. К комментарию актер добавил рыдающий смайл и сопроводил его фотографией в образе бастарда на фоне горящей хижины.
Премьера последнего сезона культового сериала современности, который снимается по книге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня», ожидается в 2019 году.
Он включит в себя шесть эпизодов продолжительностью более часа и, по заявлениям актеров, станет самым кровавым.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
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Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.