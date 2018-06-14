Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору. Заявления на участие подали более 368 тысяч жителей Самарской области.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный оценочный минимум составляет 42 балла.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.