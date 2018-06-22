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22 июня 2018
08:27:42

Сегодня в Тольятти стартует 27-я «Жигулевская кругосветка-Ралли»

Это скоростной вариант традиционного майского похода по Самарской Луке, в рамках которого на прохождение 145 км участникам дают 36 часов. Эти соревнования являются самой длинной гребной гонкой в мире.

В нынешнем году, ни сна, ни отдыха не зная, пройти дистанцию изъявили желание 9 ялов и 12 байдарок.  Они выйдут на старт сегодня вечером. Традиционно один ял будет чисто женским, обычно ему дают фору в 2-3 часа. Также перед стартом всех участников взвесят, а на финише вручат сладкий приз тому, кто «похудеет» в гонке больше остальных.

Фото: Наталья Иванова

Кругосветка-Ралли уходит в путь от Федоровских лугов, финиширует - в заливе Жигули в районе Молодецкого кургана. Здесь же 24 июня состоится праздничная церемония награждения победителей. Памятные медали вручаются всем прошедшим маршрут до конца, так здесь действует олимпийский принцип: «Главное не победа, главное- участие».

Фото: Светлана Буслаева




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