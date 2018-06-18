Вспыхнувший универсал ВАЗ-2111 очевидцы заметили на Обводном шоссе, сняли на видео и выложили ролик в сеть. ЧП произошло между Васильевкой и улицей Новозаводской.
Водитель не пострадал, а машина, судя по фото, сделанным после того, как пожар потушили, восстановлению не подлежит. Теперь причины возгорания должны выяснить специалисты.
Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.
Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05
На днях 3 тысячи буклетов с аппетитными маршрутами привезли из типографии заказчику
Накануне Джанни Инфантино побывал на «Самара Арене» в качестве зрителя
ДТП произошло накануне на трассе «Самара - Уфа»
Первыми в Нижнем Новгороде выйдут на поле сборные Швеции и Южной Кореи
По закону теперь она должна быть передана на рассмотрение в правительственную экспертную группу