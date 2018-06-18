Вспыхнувший универсал ВАЗ-2111 очевидцы заметили на Обводном шоссе, сняли на видео и выложили ролик в сеть. ЧП произошло между Васильевкой и улицей Новозаводской.

Водитель не пострадал, а машина, судя по фото, сделанным после того, как пожар потушили, восстановлению не подлежит. Теперь причины возгорания должны выяснить специалисты.