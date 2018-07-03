Ее цель — изучение глобального изменения климата. В экспедиции, которую возглавит Герой России Валерий Токарев, задействованы аппараты российского производства — два LA-8 и один "Борей".
Всего планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут экспедиции пройдет через девять стран — Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Экспедиция завершится в начале августа.
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