Ее цель — изучение глобального изменения климата. В экспедиции, которую возглавит Герой России Валерий Токарев, задействованы аппараты российского производства — два LA-8 и один "Борей".

Всего планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут экспедиции пройдет через девять стран — Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Экспедиция завершится в начале августа.