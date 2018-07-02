Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу начнется в 18:00 тлт. Обе команды уже прилетели в областную столицу и провели тренировки на «Космос Арене».
Кроме того, город наводнили тысячи болельщиков, прибывшие с латиноамериканского континента. Нет сомнений, что как бы ни закончился сегодняшний матч, город вечером превратится в один большой карнавал.
Впрочем, карнавальные флэшмобы и шествия проходят в Самаре уже не первый день. Сотни людей в ярких костюмах танцуют и поют в самом центре города на ул.Куйбышева. Эти праздники стали визитной карточкой именно самарских болельщиков.
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