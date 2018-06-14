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14 июня 2018
10:42:53

Сегодня в Самаре стартует фестиваль болельщиков ФИФА

Напомним, он расположился на площади Куйбышева. Торжественное открытие назначено на 16-00.  Гостей ждет развлекательная программа, в которой примут участие  600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и симфонический оркестр, и «визитная карточка» нашего региона - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, а также ансамбль «Волжские казаки», национальные коллективы народов, проживающих в Самарской области.

Специально для зрителей установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят матчи турнира. Его размер 9х16 метров, а качество «картинки» соответствует мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину - сочетает официальную эмблему чемпионата мира в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.

В 18-30  начнется прямая трансляция церемонии открытия мундиаля, после которой все собравшиеся смогут увидеть первый матч турнира между сборными  России и Саудовской Аравии.

В 21-00 здесь выступит группа ДДТ. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Россия-24».

В пресс-службе правительства напомнили, что в целях безопасности решено ограничить вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA до 20 тысяч человек.

 




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