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25 июня 2018
07:28:08

Сегодня в Самаре сборная России сыграет с Уругваем

 Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, и эта встреча определит, кто займет 1-2 места в группе А.  После двух туров у сборных России и Уругвая по 6 очков. Но у нашей команды лучше разница мячей 8:1 против 2:0 у южноамериканцев.

Российской сборной достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе. Соперники прилетели в областную столицу в минувшие выходные. Встреча на «Самара Арене» начнется в 18-00 по местному времени. Ее покажет Первый канал.

В это же время в Волгограде выйдут на поле сборные Саудовской Аравии и Египта. А в 22-00 состоятся два матча в группе В: Иран-Португалия и Испания-Марокко.




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