Такие же митинги в других городах страны инициировали профсоюзы и внесистемная оппозиция. Протестующие намерены выйти на улицы Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Костромы, Саратова, Хабаровска, Улан-Удэ.
В большинстве городов мероприятия согласованы, однако, как показала практика, зачастую митингующие выражают несогласие с властями и там, где администрация пытается запретить проведение акций.
Самым массовым, на данный момент, стал протест жителей Омска — в нем по подсчетам организаторов приняли участие более четырех тысяч человек. Еще одна серия митингов против повышения пенсионного возраста должна пройти в российских регионах послезавтра.
Источник Эхо Москвы
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