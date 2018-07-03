Такие же митинги в других городах страны инициировали профсоюзы и внесистемная оппозиция. Протестующие намерены выйти на улицы Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Костромы, Саратова, Хабаровска, Улан-Удэ.

В большинстве городов мероприятия согласованы, однако, как показала практика, зачастую митингующие выражают несогласие с властями и там, где администрация пытается запретить проведение акций.

Самым массовым, на данный момент, стал протест жителей Омска — в нем по подсчетам организаторов приняли участие более четырех тысяч человек. Еще одна серия митингов против повышения пенсионного возраста должна пройти в российских регионах послезавтра.