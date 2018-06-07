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07 июня 2018
07:10:52

Сегодня в Самаре откроют «Стену чемпионов»

Фасад с цитатами известных людей расположится на одной из стен исторического центра города. На церемонии открытия свои высказывания оставят послы Самары на чемпионате мира по футболу в 2018 году заслуженный мастер спорта СССР, первый в истории Самары олимпийский чемпион Борис Шухов, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.

По словам автора идеи, российского художника Андрея Сяйлева, «Стена чемпионов» станет еще одним из знаковых объектов Самары в преддверии ЧМ-2018. "Она объединит в себе цитаты самых ярких представителей человечества.

Все они в разное время повлияли на развитие общества - это люди из самых разных областей: мыслители, спортсмены, ученые, писатели и художники. От лица авторов, на их родных языках, на стену будут нанесены самые яркие высказывания, вобравшие в себя их жизненный опыт".

Открытие "Стены чемпионов" состоится 7 июня в 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, 131.

В программе мероприятия:

17:00 - известные спортсмены Н.Родомакина, Т.Хайбулаев, Б.Шухов нанесут свои послания на стену чемпионов17:25 - пресс-подход

17:35 - официальное открытие «Стены чемпионов», крепление информационной таблички

17:40 – фотоссесия




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