Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне фан-зона в последний раз приняла гостей. На большом экране прошла трансляция финального матча мундиаля, а затем состоялось выступление группы «Дискотека Авария».

Теперь площади Куйбышева вернут ее привычный облик. Наряду с зонами коммерческих партнеров в числе первых вывезут оборудование из медицинских модулей. Объекты питания покинут площадь до вторника. Завершить работы полностью планируется к концу июля.

Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 числу.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Самара