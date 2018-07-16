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Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне фан-зона в последний раз приняла гостей. На большом экране прошла трансляция финального матча мундиаля, а затем состоялось выступление группы «Дискотека Авария».
Теперь площади Куйбышева вернут ее привычный облик. Наряду с зонами коммерческих партнеров в числе первых вывезут оборудование из медицинских модулей. Объекты питания покинут площадь до вторника. Завершить работы полностью планируется к концу июля.
Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 числу.
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