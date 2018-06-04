Эти испытания выбрали для себя порядка 225 тысяч человек по всей стране. Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение.

Отмечается, что 3,5 часа дается ученику на работу по химии, 3 часа 55 минут длится экзамен по истории. Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня. К настоящему моменту уже прошли экзамены по географии, информатике, по базовой математике и по математике профильного уровня.