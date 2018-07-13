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Спутник Земли сблизится с нашей планетой на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние и на непродолжительное время заслонит краешек Солнца.
К сожалению, наблюдать за этим редким событием смогут немногие. Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, в австралийском городе Мельбурне и на острове Тасмания. В последний раз в пятницу, 13-го, суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года, следующее солнечное затмение в пятницу, 13-го, произойдет в сентябре 2080-го.
Впрочем, с астрономической точки зрения, гораздо больший интерес представляет другое событие. Через две недели случится самое длинное в этом столетии полное лунное затмение. Оно будет продолжаться 103 минуты.
Источник Эхо Москвы
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