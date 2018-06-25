слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
25 июня 2018
07:20:34

Сегодня ночью в Тольятти сгорела овощная палатка

Это произошло возле ТЦ «Южный», сообщает группа «Происшествия Тольятти». Пожарные прибыли оперативно, но конструкция успела выгореть полностью. Удалось спасти лишь небольшое количество товара.

Также, по словам хозяев палатки -  выходцев из союзных республик - в огне погибли все документы и дневная выручка. Пострадавших нет. В причинах ЧП предстоит разобраться дознавателям.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)




Последние новости Тольятти

25 июня
13:24
Подписано соглашение с 30-м резидентом ТОР «Тольятти»

Им стало ООО «Новые мебельные технологии»

25 июня
12:40
В Самарской области под грузовым поездом погибла женщина

Это произошло накануне поздно вечером на 1115 км КбшЖД

25 июня
11:42
Прославленный спортсмен вернулся в администрацию Тольятти

Должность руководителя управления физической культуры и спорта снова занимает  Александр Герунов

25 июня
11:33
На «Самара Арене» сегодня ждут 1700 болельщиков Уругвая

Они приехали, чтобы поболеть за свою команду в матче против России

25 июня
10:46
Казахстан запретил ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России, в том числе, тольяттинских

Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны

25 июня
10:26
На Тольятти навалился тропический зной

В минувшие выходные в город пришла жара

25 июня
10:23
Дмитрий Азаров встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+