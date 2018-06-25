Это произошло возле ТЦ «Южный», сообщает группа «Происшествия Тольятти». Пожарные прибыли оперативно, но конструкция успела выгореть полностью. Удалось спасти лишь небольшое количество товара.
Также, по словам хозяев палатки - выходцев из союзных республик - в огне погибли все документы и дневная выручка. Пострадавших нет. В причинах ЧП предстоит разобраться дознавателям.
Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)
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