Это день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Война длилась 1418 дней и ночей. По официальным данным она унесла жизни свыше 26,5 млн чел.
Помнит и скорбит Тольятти. Сегодня на рассвете на Площади Свободы прошла памятная акция, подготовленная молодежью. Была сыграна постановка школьного выпускного вечера. Также собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.
Фото: Елена Пинская
объект попал в федеральную заявку
Он добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник
Об этом сообщают специалисты Приволжского Гидрометцентра
Соперники выйдут на поле «Самара Арены» в понедельник, 25 июня
Подрядчики укладывают выравнивающий слой
Он состоится 26 июня в Санкт-Петербурге
За жизнь ребенка сейчас борются врачи