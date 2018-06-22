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22 июня 2018
07:32:40

Сегодня, 22 июня, в России день памяти и скорби

Это день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Война длилась 1418 дней и ночей. По официальным данным она унесла жизни свыше 26,5 млн чел.

Помнит и скорбит Тольятти. Сегодня на рассвете на Площади Свободы прошла памятная акция, подготовленная молодежью. Была сыграна постановка школьного выпускного вечера. Также собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

Фото: Елена Пинская




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