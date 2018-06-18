Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05 по местному времени. Встречу с одним из фаворитов турнира гости нашего города проводили в Ростове-на-Дону.

Показав характер после пропущенного гола, швейцарцы смогли забить в ответ и свести матч к ничейному результату. Теперь у команды есть несколько дней на отдыха и восстановление. А уже в пятницу, 22 июня, они должны быть в Калининграде, где их ждет новый соперник по групповому раунду – команда Сербии.