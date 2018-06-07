В обновленном списке Международной федерации футбола она опустилась с 66-го места на 70-е. В активе российской команды 457 очков.
В конце мая и начале июня сборная России провела два товарищеских матча. Со счетом 0-1 проиграла Австрии, вничью 1-1 закончилась встреча с командой Турции.
Отмечается, что 70-е место является рекордно низким для нашей национальной сборной.
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