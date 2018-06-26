слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
26 июня 2018
07:32:56

Сборная России в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Испанией

Накануне команда Станислава Черчесова в Самаре проиграла Уругваю со счетом 0:3 и заняла второе место в группе А. Таким образом нашим соперником стали испанцы, которые хоть и потеряли очки матче с Марокко.

Подопечные Фернандо Йерро с трудом свели матч к ничейному результату 2:2 и смогли возглавить группу B. Матч Испания - Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 18.00 по тольяттинскому времени.

Уругвай, выигравший все три встречи, встретится в 1/8 финала с Португалией, которая не смогла победить Иран (здесь тоже была ничья – 1:1). Эта игра пройдет 30 июня в Сочи, начало - в 22.00 по московскому времени.




Последние новости Тольятти

26 июня
12:55
14 июля в Тольятти пройдет Велодевичник

Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах

26 июня
12:29
Через Самарскую область проляжет маршрут трассы Европа – Западный Китай

Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации

26 июня
11:33
Тольяттинские футболисты сыграли с заключенными

В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города

26 июня
11:22
Чествование лучших выпускников Тольятти пройдет 27 июня в ДКиТ

В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.

26 июня
11:21
До 29 июня в Тольятти продлится сдача ЕГЭ

Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания

26 июня
10:41
Тольяттинцы отправились на «Кубок Поволжья» по прыжкам в воду

Всероссийские соревнования пройдут в Саратове

26 июня
10:36
Энергетики «Т Плюс» почти в 3 раза увеличили объемы перекладок теплосетей в Тольятти

Работы пройдут на 12 трассах


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+