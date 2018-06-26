Накануне команда Станислава Черчесова в Самаре проиграла Уругваю со счетом 0:3 и заняла второе место в группе А. Таким образом нашим соперником стали испанцы, которые хоть и потеряли очки матче с Марокко.
Подопечные Фернандо Йерро с трудом свели матч к ничейному результату 2:2 и смогли возглавить группу B. Матч Испания - Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 18.00 по тольяттинскому времени.
Уругвай, выигравший все три встречи, встретится в 1/8 финала с Португалией, которая не смогла победить Иран (здесь тоже была ничья – 1:1). Эта игра пройдет 30 июня в Сочи, начало - в 22.00 по московскому времени.
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